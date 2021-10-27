Меморандум між Урядом і місцевою владою забезпечить домівки теплом та гарантує стабільне проходження опалювального сезону

У межах робочої поїздки до Кіровоградської області 26 жовтня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль ознайомився з роботою ТЕЦ КП «Теплоенергетик».

Денис Шмигаль нагадав, що у вересні цього року Уряд, НАК «Нафтогаз» та міські голови уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. Відповідно до домовленостей, місцева влада не підвищуватиме тарифи для населення, а підприємства мають забезпечити безперебійне постачання теплоенергії та гарячої води в цей опалювальний сезон.

«Теплоенергетик» є одним із найбільших теплопостачальних підприємств в області. Воно забезпечує теплом сотні житлових будинків, школи, садочки, лікарні. Тож підписання Меморандуму та можливість для підприємств укласти новий трирічний договір із «Нафтогазом» за незмінною ціною забезпечить домівки теплом та гарантує стабільне проходження цього опалювального сезону», — зазначив Прем’єр-міністр.

Міський голова м. Кропивницький Андрій Райкович повідомив Прем'єр-міністру, що після укладення Меморандуму міська влада має конструктивну співпрацю з центральною владою та НАК «Нафтогазом». За його словами, місто спокійно увійшло в опалювальний сезон.

Також очільник Кропивницького додав, що міська влада у співпраці з USAID розробляє схему модернізації теплового господарства міста, оскільки мережі вже є застарілими. Денис Шмигаль підтримав ініціативу та закликав долучатися до спільних проектів із міжнародними партнерами.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України