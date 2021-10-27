Влада забезпечила безперервне постачання газу в бюджетні установи, — Денис Шмигаль

Уряд спільно з РНБО напрацювали рішення та механізми, які дозволять забезпечити безперервне постачання газу в бюджетні установи за належними цінами, зокрема це стосується шкіл, садочків та лікарень. Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час робочої поїздки в Донецьку область 27 жовтня.

«Постачання газу буде безперервним, навіть якщо якась приватна компанія відмовляється постачати, держава забезпечить постачання. Газу в підземних сховищах достатньо. Ми спокійно пройдемо цей опалювальний сезон», — наголосив очільник Уряду та додав про важливість вчасної подачі тепла з боку місцевої влади.

Також Прем’єр-міністр зазначив, що в межах опалювального сезону субсидії отримають всі, хто їх потребує. Задля цього Верховною Радою спільно з Урядом було ухвалене рішення про додаткове виділення 12 мільярдів гривень на субсидії.

Також очільник Уряду наголосив на важливості впровадження енергоефективних заходів. Денис Шмигаль зазначив, що житловий фонд та бюджетні установи мають бути модернізовані, аби мінімізувати втрати тепла в мережах.

За словами Прем’єр-міністра України, держава стимулюватиме відповідні заходи через Фонд енергоефективності, на який наступного року передбачено 2,6 млрд грн. Окрім того, наступного року держава отримає міжнародну допомогу в розмірі 300 млн євро на реалізацію проекту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Проект допоможе скоротити енергоспоживання у близько тисячі громадських будівель, зокрема, дитячих садках, лікарнях та школах.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України