29. 10. 2021
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Мінцифри: COVID-сертифікат про одну дозу вакцини можна згенерувати на порталі Дія

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На порталі Дія можна згенерувати “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат про одну дозу вакцини. Для цього потрібен буде лише електронний підпис. Діяти COVID-сертифікат буде 120 днів.

Завдяки цьому люди, які не мають ID-картки чи біометричного закордонного паспорта, або не користуються застосунком Дія — зможуть отримати сертифікат.

 

Як згенерувати сертифікат на порталі?

  • Авторизуйтеся на порталі.
  • У меню “Послуги” натисніть пункт “Здоров’я”, а потім — “COVID19-сертифікат про вакцинацію”.
  • За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підпишіть заяву на отримання сертифіката та дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Сертифікат сформується у форматі PDF. Ви можете зберегти його у себе на девайсі та показувати QR-код з екрана або ж роздрукувати його. Інструкція тут:

https://www.youtube.com/watch?v=n9Xh1Ablqaw

 

Як отримати електронний підпис?

КЕП в режимі онлайн можна створити в ПриватБанку, в особистому кабінеті Приват24:

  • Авторизуйтесь у Приват24.
  • У меню "Сервіси" виберіть "Бізнес", "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб".
  • Підтвердіть правильність даних.
  • Створіть та підтвердіть пароль.
  • Ви отримаєте SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Введіть його.
  • Підтвердіть згоду на обробку персональних даних, натисніть "Далі".
  • Електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.

Інструкція тут: https://youtu.be/wRY_xi4WVO4

 

Проект реалізований Мінцифри спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

 

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