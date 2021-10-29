Мінцифри: COVID-сертифікат про одну дозу вакцини можна згенерувати на порталі Дія

На порталі Дія можна згенерувати “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат про одну дозу вакцини. Для цього потрібен буде лише електронний підпис. Діяти COVID-сертифікат буде 120 днів.

Завдяки цьому люди, які не мають ID-картки чи біометричного закордонного паспорта, або не користуються застосунком Дія — зможуть отримати сертифікат.

Як згенерувати сертифікат на порталі?

Авторизуйтеся на порталі.

У меню “Послуги” натисніть пункт “Здоров’я”, а потім — “COVID19-сертифікат про вакцинацію”.

За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підпишіть заяву на отримання сертифіката та дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Сертифікат сформується у форматі PDF. Ви можете зберегти його у себе на девайсі та показувати QR-код з екрана або ж роздрукувати його. Інструкція тут:

https://www.youtube.com/watch?v=n9Xh1Ablqaw

Як отримати електронний підпис?

КЕП в режимі онлайн можна створити в ПриватБанку, в особистому кабінеті Приват24:

Авторизуйтесь у Приват24.

У меню "Сервіси" виберіть "Бізнес", "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб".

Підтвердіть правильність даних.

Створіть та підтвердіть пароль.

Ви отримаєте SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Введіть його.

Підтвердіть згоду на обробку персональних даних, натисніть "Далі".

Електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.

Інструкція тут: https://youtu.be/wRY_xi4WVO4

Проект реалізований Мінцифри спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.