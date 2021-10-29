Мінцифри: COVID-сертифікат про одну дозу вакцини можна згенерувати на порталі Дія

На порталі Дія можна згенерувати “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат про одну дозу вакцини. Для цього потрібен буде лише електронний підпис. Діяти COVID-сертифікат буде 120 днів.
Завдяки цьому люди, які не мають ID-картки чи біометричного закордонного паспорта, або не користуються застосунком Дія — зможуть отримати сертифікат.
Як згенерувати сертифікат на порталі?
- Авторизуйтеся на порталі.
- У меню “Послуги” натисніть пункт “Здоров’я”, а потім — “COVID19-сертифікат про вакцинацію”.
- За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підпишіть заяву на отримання сертифіката та дайте згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.
Сертифікат сформується у форматі PDF. Ви можете зберегти його у себе на девайсі та показувати QR-код з екрана або ж роздрукувати його. Інструкція тут:
https://www.youtube.com/watch?v=n9Xh1Ablqaw
Як отримати електронний підпис?
КЕП в режимі онлайн можна створити в ПриватБанку, в особистому кабінеті Приват24:
- Авторизуйтесь у Приват24.
- У меню "Сервіси" виберіть "Бізнес", "Електронний цифровий підпис для фізичних осіб".
- Підтвердіть правильність даних.
- Створіть та підтвердіть пароль.
- Ви отримаєте SMS-повідомлення з кодом підтвердження. Введіть його.
- Підтвердіть згоду на обробку персональних даних, натисніть "Далі".
- Електронний підпис автоматично завантажиться на ваш комп’ютер.
Інструкція тут: https://youtu.be/wRY_xi4WVO4
Проект реалізований Мінцифри спільно з МОЗ України, НСЗУ та за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні, проекту EU4DigitalUA і Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.