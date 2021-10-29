Прем’єр-міністр: Ціна на газ для людей буде незмінною до кінця опалювального сезону

Уряд виконує обіцянку щодо незмінної ціни на газ. Завдяки річним продуктам ціна на газ для всіх людей не буде змінюватися до кінця опалювального сезону. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступної промови на засіданні Уряду 28 жовтня.

«Цього тижня Уряд також удвічі знизив тариф для тих українців, які опинились без постачальника газу. Ціна так само буде 7,96 грн за кубічний метр. Вона діятиме з 1 жовтня до 30 листопада. Тому закликаю людей не гаяти час й укладати договір із «Нафтогазом» або іншим постачальником, аби зберегти для себе таку ціну протягом опалювального сезону», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що до кінця опалювального сезону заборонено відключати подачу газу теплопостачальним компаніям, школам, лікарням та іншим об’єктам соціальної інфраструктури.

«Це означатиме, що в опалювальний сезон вся країна буде з теплом. Попри світову енергетичну кризу, ми маємо достатньо ресурсів та міцності, щоб стабільно пройти цю зиму. Зараз уже більш ніж 70% житлових будинків підключені до тепла. Очікуємо, що на початок листопада ця цифра становитиме 100%», — відзначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль додав, що всі теплокомуненерго, як Уряд і обіцяв, отримали можливість купувати газ для опалення населення у державного «Нафтогазу» по 7,42 грн/кубометр. За його словами, це дає можливість місцевій владі не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України