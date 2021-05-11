Меморандум щодо стабільного проходження опалювального сезону виконується, — Денис Шмигаль

АК «Нафтогаз» та органи місцевого самоврядування продовжують укладати договори на закупівлю природного газу відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

«Всі угоди з НАК «Нафтогаз» укладаються, як це прописано в Меморандумі з органами місцевого самоврядування. На сьогодні з восьми тисяч верифікованих бюджетних установ вже більше половини пройшли відповідні процедури в системі закупівель Prozorro та уклали договори. Окрім цього, газ і тепло постачаються безперервно. Урядом прийняті відповідні рішення про неможливість припинення постачання газу для ТКЕ, для бюджетних і комунальних установ, які мають власні котельні», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що вчасне забезпечення громад теплом лежить у сфері відповідальності органів місцевого самоврядування.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України