Уряд схвалив законопроект для розвитку найбільшого в Україні заповідника

Законопроект передбачає внесення змін до статті 3 Закону України «Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій».

Документ розроблений на виконання Указу Президента України від 10 липня 2019 року № 512 «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Наразі стаття 3 Закону зобов’язує замовника будівництва централізованого сховища направляти 10% від загальної вартості будівництва на створення об’єктів соцпризначення у місті Славутичі і на території Іванківської, Поліської селищних територіальних громад Вишгородського району Київської області.

Після схвалення законопроекту Верховною Радою із цих 10% коштів вартості будівництва централізованого сховища:

- 10% направлятиметься на розвиток Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника;

- 90% - на створення об’єктів соцпризначення у місті Славутичі та на території Іванківської, Поліської селищних територіальних громад Вишгородського району Київської області.

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник займає близько 227 тис. га території Чорнобильської зони. Після радіоактивного забруднення ця територія поступово відновлюється. На сьогодні це місце є домівкою для 300 видів тварин, з яких 75 червонокнижних, 1,2 тисячі видів судинних рослин, 120 видів лишайників та 20 видів мохів. Тут мешкають понад 15 особин рисі, 8 вовчих зграй та найбільша у Європі популяція коней Пржевальського - 150 особин.

Додаткове фінансування стане суттєвою підтримкою реабілітації та розвитку унікальної природоохоронної території – Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника та дозволить направляти кошти на:

- створення сучасної інфраструктури;

- розвиток науково-дослідного та туристичного потенціалу заповідника. Адже це унікальне місце для досліджень відновлення флори і фауни після радіоактивного забруднення та спостережень за тим, як зона відчуження перетворюється у зону відродження.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України