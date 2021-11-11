Уряд виділив 12,5 млн грн громадянам, які постраждали в антитерористичній операції

10 листопада на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо виділення Міністерству у справах ветеранів 12,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в антитерористичній операції.

З цієї суми передбачено надати допомогу членам сімей 4 осіб, які загинули, та 14 особам, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції. Кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

З початку року Уряд спрямував на надання допомоги громадянам, які постраждали в антитерористичній операції, понад 112 млн гривень.

Довідково

Виплата здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо призначення та виплати одноразової грошової допомоги деяким категоріям осіб у разі їх загибелі або інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманого під час участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Одноразова допомога у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності виплачується у наступних розмірах: І група – 400, ІІ група – 300, ІІІ – група 250 прожиткових мінімумів. У разі загибелі (смерті) допомога становить 750 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року загибелі (смерті). Станом на 1 січня 2021 року прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 2270 гривень.

Міністерство економіки України