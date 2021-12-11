Підстав для віялових відключень в Україні немає, — Денис Шмигаль

Безперервність постачання газу, тепла й електроенергії — це один з напрямів роботи Уряду для стабільного проходження цьогорічного опалювального сезону. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми «Право на владу» 11 листопада.

«Уряд ухвалив рішення про заборону відключення або не включення під час опалювального сезону тепла й газу для населення й для всіх підприємств. Безперервне постачання газу й тепла забезпечено законодавством і рішеннями Уряду», — підкреслив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль також наголосив, що для віялових відключень підстав немає й Уряд їх не передбачає. Водночас протягом року служби можуть здійснювати регламентні роботи для ремонту ліній електропередач.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України