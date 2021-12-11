12. 11. 2021
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Прем’єр-міністр: Ціни й тарифи в цьому опалювальному сезоні будуть незмінні

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Ціни й тарифи на житлово-комунальні послуги в цьому опалювальному сезоні залишиться незмінними. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час ефіру програми «Право на владу» 11 листопада.

Так, тариф на електроенергію був знижений для 80% домогосподарств до 1,44 грн за кВт-год. Для решти він залишається 1,68 грн за кВт-год.

«Нафтогаз» сьогодні пропонує населенню газ за ціною 7,96 грн/кубометр. Ті споживачі, що потрапили на Постачальника останньої надії, також платять таку ціну. Крім того, ми уклали меморандум з представниками місцевого самоврядування, аби залишити тарифи на тепло й гарячу воду на минулорічному рівні. Для цього держава дає 4% ПДФО й 13,44% акцизу в місцеві бюджети наступного року. Це більш ніж 30 млрд грн, яких цілком достатньо для виконання цього завдання», — відзначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також підкреслив, що всі люди, які потребують субсидій, будуть ними забезпечені. За словами Глави Уряду, у «червоних» зонах нормативи для нарахування субсидій українцям збільшені на 50% згідно з постановою Кабінету Міністрів.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

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