Кошти в розмірі 1 тис. грн будуть виплачені усім вакцинованим на віртуальні платіжні картки через Дію

Тижневий рівень вакцинації проти COVID-19 в Україні зберігається на рівні понад 1,5 млн щеплень. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 17 листопада.

Для того, щоб зберегти високі темпи вакцинації та додатково мотивувати людей зробити щеплення, за його словами, було ухвалено рішення виплатити по 1 тисячі гривень всім повністю вакцинованим громадянам.

«Ця ініціатива Президента України також дозволить підтримати малий та середній бізнес в Україні, який постраждав через пандемію», — підкреслив Прем’єр-міністр.

За словами Глави Уряду, кошти в розмірі 1 тисячі гривень будуть виплачені на віртуальні платіжні картки через Дію. Їх можна буде витратити на квитки у кінотеатр, театр чи на концерт, на заняття спортом, подорожі Україною потягом або літаком тощо.

«Приблизно 6 тисяч суб’єктів бізнесу по всій країні зможуть взяти участь у програмі. Вона запрацює з 19 грудня й діятиме цього року та до кінця наступного», — зауважив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що на програму цьогоріч буде спрямовано 3 млрд грн та ще 3 млрд грн — на початку наступного року з можливим розширенням фінансування. Жодних податків на цю 1000 гривень, за його словами, нараховуватися не буде. Ці кошти жодним чином не вплинуть на отримання субсидії.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України