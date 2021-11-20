Прем’єр-міністр: Уряд врахує пропозиції щодо напрямків використання 1 тис. грн за вакцинацію

За ініціативи Президента України Володимира Зеленського розроблена спеціальна програма, спрямована як на підтримку малого й середнього бізнесу, що постраждав від коронакризи, так і на заохочення вакцинації проти COVID-19. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді 19 листопада.

«Усім повністю вакцинованим українським громадянам, які мають відповідні ковід-сертифікати в Дії, буде виділено на віртуальні картки 1 тисячу гривень. Програма запрацює з 19 грудня цього року й діятиме 12 місяців», — відзначив очільник Уряду.

За словами Прем’єр-міністра, програма спрямована на підтримку п’яти напрямків бізнесу, які найбільше постраждали від коронакризи та де є загроза втрати робочих місць. Зокрема, це креативні індустрії та сфера внутрішніх перевезень. Загалом програмою зможуть скористатися майже 6 тисяч суб’єктів підприємництва.

«Програма насамперед підтримає цей бізнес. А люди отримають можливість скористатися 1 тисячею гривень через Дію, щоб отримати додаткові послуги. Важливо, що ці кошти не будуть оподатковуватися і не враховуватимуться при розрахунку субсидії», — підкреслив Денис Шмигаль.

Окремо Глава Уряду наголосив, що наразі опрацьовується можливість користування цими коштами певних категорій громадян, зокрема пенсіонерів або мешканців сіл.

«На момент запуску програми ці деталі також будуть озвучені й представлені суспільству. Ми врахуємо конкретні пропозиції народних депутатів і громадян України», — відзначив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, на програму підтримки цьогоріч буде закладено 3 млрд грн, а також 3 млрд грн будуть виділені наступного року з можливістю подальшого розширення фінансування.

Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України