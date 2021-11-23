Мінекономіки: Законопроект про боротьбу з фальсифікатом посилить відповідальність за «харчове шахрайство»

Ініційований Мінекономіки законопроект № 6248 щодо боротьби з фальсифікацією харчових продуктів успішно пройшов Комітет ВРУ з питань екологічної політики та природокористування. Наразі законопроект очікує на розгляд профільного парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів» пропонує зміни до 4 законів, які в цілому забезпечують удосконалення державне регулювання питань виробництва та введення в обіг харчових продуктів, державного контролю та надання споживачам інформації про харчові продукти.

«Мінекономіки пропонує комплексне рішення для боротьби з фальсифікатом на ринку харчової продукції – законопроект № 6248, який вже підтримав екологічний комітет. Споживачі повинні точно розуміти, який продукт обирають, тож маркування, до прикладу, веганських, вегетаріанських або імітаційних харчових продуктів повинно бути чітко регламентованим. Ключовим також є забезпечення належної простежуваності харчових продуктів, в першу чергу дитячого харчування, за принципом «крок назад» та «крок вперед», - прокоментувала заступник Міністра економіки України Ірина Новікова.

Проектом, зокрема, передбачається запровадження нових визначень, наприклад, «фальсифікований харчовий продукт», «харчове шахрайство», «веганський харчовий продукт», «вегетаріанський харчовий продукт», «імітаційний харчовий продукт», «ремісничий харчовий продукт», «представлення харчового продукту». Впорядкування сфери маркування і реалізації харчових продуктів дозволить запобігти недобросовісній конкуренції та стимулюватимуть виробників підвищувати якість продукції.

Крім того, вперше пропонується запровадити рейтинг дотримання загальних гігієнічних вимог закладами громадського харчування та роздрібної торгівлі харчовими продуктами на прикладі кращих практик європейського досвіду. Це дасть можливість споживачу бути вчасно поінформованим про результати державного контролю (нагляду) та робити свідомий вибір щодо отримання послуг.

Серед інших важливих змін:

зменшення регуляторного навантаження на органи сертифікації органічної продукції;

реєстрація та внесення до Переліку об’єктів санітарних заходів, таких як: харчові добавки, ароматизатори, харчові ензими, води природні мінеральні, твердження про поживну цінність, твердження про користь для здоров’я тощо;

посилення вимоги безпосереднього допуску до виробництва харчових продуктів персоналу, який має медичні протипоказання;

посилення відповідальності за порушення вимог харчового законодавства та ін.

Законопроект розроблено з урахуванням досвіду кращих світових практик у сфері гарантування безпечності харчових продуктів. Реалізація проекту сприятиме гармонізації національного законодавства з європейським.

Довідково

Проект Закону України № 6248 підготовлений фахівцями Мінекономіки за участю фахівців МОЗ, Держпродспоживслужби та експертів проекту міжнародної технічної допомоги «Вдосконалення законодавства, контролю та поінформованості у сфері безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин в Україні».

Міністерство економіки України