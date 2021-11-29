Рекомендації громадянам України у зв’язку з поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон»

У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу «Омікрон» Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України.

Рекомендуємо також слідкувати за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженнями додаткових протиепідемічних заходів.

Посольство України в Південно-Африканській Республіці відкрило цілодобову «гарячу лінію» для надання консульської допомоги: +27 681 987 112. Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

Українські громадяни також можуть звернутися за допомогою на «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1657.

Міністерство закордонних справ України