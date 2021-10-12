єПідтримка в Дії — Уряд схвалив постанову щодо виплат 1000 грн від держави

Президент України ініціював програму підтримки бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії. Якщо ви вакциновані двома дозами і маєте сертифікат у застосунку Дія, то зможете отримати 1000 грн від держави і витратити їх на театри, кіно, музеї, спортзали, концерти, книги, внутрішні перевезення. Сьогодні Уряд ухвалив постанову щодо програми єПідтримка. Як вона працюватиме в Дії, дізнайтеся з сайту — https://e-aid.diia.gov.ua.

З 13 грудня стартує пілот проекту. На першому етапі єПідтримка буде доступна для українців лише в застосунку Дія з 19 грудня. Подати заявку на отримання виплати можна буде в застосунку Дія в декілька кліків, якщо ви громадянин України, старший 18 років і маєте «зелений» сертифікат у застосунку Дія.

Як можна буде отримати виплату:

Оформіть спеціальну картку єПідтримка в одному з банків партнерів. Після старту банки додаватимуться щодня. Оформлення картки безоплатне як онлайн, так і офлайн у відділенні банку. Використати вже наявний рахунок неможливо.

Завантажте застосунок Дія та авторизуйтесь у ньому.

Переконайтесь, що у вас є «зелений» COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Зверніть увагу, що сертифікат, отриманий на порталі Дія, чи паперовий від сімейного лікаря не підходять для отримання виплат. Отримати COVID-сертифікат у застосунку Дія зараз можна як і з ID-карткою, так і з паспортом-книжечкою.

Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.

Виберіть для виплати картку єПідтримка. Очікуйте зарахування коштів від Мінекономіки.

Проект реалізують Мінекономіки, МКІП, Нацбанк та Кабінет Міністрів України. Команда Мінцифри розробляє технічну частину в застосунку Дія.

«Уперше у світі технічно реалізується подібний проект. Команда Мінцифри разом із колегами розробила всю механіку. Процес буде дуже простим як для людей, так і для бізнесу. Українці зможуть отримати виплати в декілька кліків у застосунку Дія. А бізнесу не доведеться витрачати кошти на інтеграцію додаткових систем або подаватися на певні програми. Вони працюватимуть так, як і працювали. Банки розпізнаватимуть категорію бізнесу під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів», — зазначив керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Мстислав Банік під час брифінгу.

«Програма є унікальною, оскільки одночасно бізнес отримує від держави фінансову підтримку, а громадяни — безкоштовні послуги. Бюджет Програми у 2021 році становить 8 млрд грн. Надалі планується розширення програми та додаткові кошти. Така державна «інвестиція» позитивно вплине на діяльність підприємців в умовах карантинних обмежень, а також на зростання економіки в цілому», — наголосила заступник Міністра економіки України Ірина Новікова.

Гроші надаються на 4 місяці з моменту отримання. Якщо за цей час вони не будуть витрачені, рахунок закриють. Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії українського бізнесу. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів.

Це код, який присвоюється торговій точці і характеризує напрям її бізнесу. При оплаті карткою єПідтримка він має збігтися з одним з кодів, указаних у постанові. Якщо бізнес зареєстрований в іншій категорії, здійснити оплату не вдасться. За таким принципом працюють кешбеки у банках. Якщо зайти у ваш онлайн-банкінг і подивитися історію оплат, ви зможете побачити категорії оплати — таксі, одяг, ресторани, продукти. Це і є МСС-коди.

«Ці кошти ви зможете витратити в музеях, театрах, кінотеатрах та книжкових магазинах, а також на внутрішні перевезення. Якщо захочеться купити светр у магазині, оплата не пройде, оскільки ця торгова точка має МСС-код «Одяг». Це саме стосується книг у супермаркетах. Але якщо ви будете купувати квиток на потяг або в кіно — платіж пройде, оскільки ця торгова точка має відповідний МСС, що підпадає під програму єПідтримки”, — зазначила заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації МКІП Анастасія Бондар.

Витратити гроші, переказати їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.

Зазначимо, що ця програма реалізується виключно в застосунку Дія. Тому закликаємо не вестися на дії шахраїв, які пропонуватимуть витратити гроші в інших місцях або перевести гроші з картки в готівку. Кіберполіція уважно відстежуватиме всі підозрілі ситуації та виплати.

Міністерство цифрової трансформації України