Уряд перерозподілив понад 310 млн грн держбюджету для своєчасної виплати заробітної плати медикам

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанови, яка, зокрема, передбачає перерозподіл коштів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я.

312,25 млн грн виділено на підтримку окремих закладів охорони здоров’я, які надають первинну, вторинну, третинну та екстрену медичну допомогу за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, та комунальних закладів охорони здоров’я, які утримуються коштом місцевих бюджетів. Ці кошти допоможуть уникнути заборгованості з виплати заробітної плати працівникам та нарахувань на неї у зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати.

«Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством фінансів відпрацювали проблеми, які виникли в органів місцевого самоврядування. За допомогою перерозподілу ми реагуємо на виклик і не допустимо виникнення заборгованості із заробітної плати медичним працівникам, – коментує Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. – Таким чином ми виконуємо Указ Президента та доручення, яке отримали на Конгресі місцевих та регіональних рад».

Перерозподілені кошти будуть спрямована на оплату поточних видатків закладів охорони здоров’я.

Міністерство охорони здоров'я України