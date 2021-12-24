24. 12. 2021
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Герман Галущенко: Енергосистема України працює стабільно

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Незважаючи на похолодання та спричинений цим ріст споживання електроенергії до 24,5 тис. МВт, що перевищує максимальний рівень споживання у відповідний період минулого року 24,1 МВт, енергосистема України працює стабільно та має достатній резерв потужностей для подальшого покриття потреб споживачів. Про це заявив Міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу щодо поточного стану проходження опалювального сезону.

Резерв атомних станцій складає понад 500 МВт.

За його словами, також цього опалювального сезону спостерігається суттєве зниження аварійності на теплових електростанціях порівняно з минулими періодами. Це сталося завдяки посиленню контролю держави за виконанням ремонтів та експлуатації теплової генерації внаслідок, зокрема, рішень, ухвалених РНБО.

Міністерство енергетики України

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