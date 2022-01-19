19. 01. 2022
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Герман Галущенко щодо поточного стану проходження опалювального сезону

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Енергосистема України працює стабільно і забезпечує надійне електропостачання споживачам, незважаючи на стабільно високе енергоспоживання. На цьому наголосив Міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу 18 січня.

За його словами, енергосистема має достатній резерв потужностей: на ГЕС/ГАЕС та ТЕС – понад 2500 МВт. Запас резервної потужності атомної генерації – близько 900 МВт.

Водночас є достатній запас енергоносіїв для подальшого сталого проходження осінньо-зимового періоду. Другий місяць поспіль відбувається стабільне накопичення вугілля на складах. Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ станом на 17 січня 2022 року перевищили запаси на 17 січня минулого року на 26%.

Міністерство енергетики України

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