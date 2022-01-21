Уряд схвалив Концепцію загальнодержавної цільової програми з використання та охорони земель

19 січня Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель на засіданні. Про це розповів Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

«Маючи настільки багатий земельний фонд, який перевищує 60 млн га землі, Україна просто зобов’язана берегти та піклуватися про свої землі. Тим більше, що 70% – це сільськогосподарські землі, які дають нам продукти харчування. Тому формула проста: якість ґрунтів дорівнює якості їжі, яку ми споживаємо», – підкреслив Роман Лещенко.

Міністр констатував, що протягом останніх десяти років використання земельно-ресурсного потенціалу держави не можна було назвати раціональним: мільйони гектарів наших земель опинилися у вкрай зношеному стані, а єдина державна система охорони земель була взагалі відсутня.

Змінити ситуацію має програма щодо використання та охорони земель: вона впроваджуватиметься комплексно до 2032 року й виконуватиметься у два етапи. У результаті буде оптимізовано структуру земельних угідь та агроландшафту, зменшено розораність території на 10%, підвищено продуктивність с/г угідь до 50%, зменшено загрозу земельним ресурсам від деградаційних процесів, збережено природні водно-болотні угіддя.

Так, цільова програма включатиме:

· розробку схем землеустрою і технікоекономічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць;

· моніторинг земель і якості ґрунтів із створенням геоінформаційної платформи;

· запобігання необґрунтованому вилученню земель с/г призначення для несільськогосподарських потреб;

· захист земель від шкідливого антропогенного впливу, відтворення і підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, дотримання особливого режиму використання охоронюваних земель.

Цільова програма забезпечить сталий розвиток землекористування, сприятиме створенню екологічно безпечних умов проживання для населення та ведення господарства. Її реалізація дозволить захистити землі від виснаження, деградації та забруднення, відтворювати та підвищувати родючість ґрунтів, а також зберегти функції ґрунтового покриву.

«Земельна реформа і, зокрема, введення ринку землі створили додаткові можливості для землекористувачів та землевласників, але водночас наклали подвійну відповідальність щодо поліпшення захисту земельного фонду України, навколишнього природного середовища, здоров’я населення. Готуємо відповідний законопроект та будемо радикально змінювати підходи до ефективного землекористування земельними ресурсами», – резюмував Роман Лещенко.

Міністерство аграрної політики та продовольства України