Укравтодор затвердив План заходів з підтримки електромобільності

План підготували британські консультанти у тісній взаємодії з Укравтодором та Командою підтримки реформ при Укравтодорі.

Документ вказує на низку рішень, які сприятимуть впровадженню електротранспорту в Україні, а також дозволяє оцінити їх вплив на модель фінансування Укравтодору, зокрема у розрізі надходжень до Дорожнього фонду.

«Останні кілька років попит на сучасний електротранспорт в Україні постійно зростає. Так, наприклад, у 2021 році придбано та поставлено на облік на 19% більше електрокарів, ніж у 2020 році. Однак у загальній структурі їх все ще мало: за минулий рік першу реєстрацію отримали 620,7 тис. автомобілів, з них лише 1,4 % — з електродвигуном.

Серед стримувальних факторів — відсутність базової інфраструктури. Наразі у нас мала кількість зарядних станцій, особливо, коли йдеться про міжрегіональні подорожі. Тому власне підтримка Укравтодору, який відповідає за розвиток державних доріг, тут є ключовою», — розповів Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Також він наголосив на тому, що з розвитком електромобільності, постає питання стабільності фінансування робіт з утримання, оновлення та будівництва доріг. Адже одним із ключових джерел наповнення Дорожнього фонду є справляння акцизу з пального. У випадку з електромобілями, акциз сплачується за реєстрацію, однак надалі їх власники не сплачуватимуть жодного акцизу з пального.

«Розроблений План дозволяє побачити взаємозв’язок розвитку електромобільності та стабільності фінансування Укравтодору. Попередній висновок вказує на те, що хоча частка електромобілів у обсягах продажів є обмеженою, загальний ефект, зумовлений зростанням рівня моторизації, компенсуватиме вплив зростання частки електромобілів на фінансове забезпечення Укравтодору» — додає Міністр інфраструктури.

Ключові напрямки плану:

- розвиток мережі зарядних пунктів на автомобільних дорогах державного значення

- розроблення та впровадження заходів для забезпечення стійкості фінансування доріг

- сприяння електрифікації транспортних засобів у сфері дорожнього господарства.

Укравтодор та Е-мобільність

Укравтодор відіграє провідну роль у забезпеченні реалізації державної політики заохочення електромобільності в Україні.

Проект - частина пакета реформ, який реалізується Укравтодором у партнерстві з Європейським банком реконструкції та розвитку. Зокрема, йдеться про 4 ключові напрями: реформа системи закупівель, підвищення безпеки руху, запуск антикорупційної програми та розбудова інфраструктури для електротранспорту.

«Станом на 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано понад 33 тис. електромобілів. Так, лише торік українці придбали 8,8 тис. авто з електродвигуном.

Відповідно до стратегічних цілей держави кількість електромобілів має зрости в рази. Щорічну кількість реалізацій авто з електродвигуном плануємо збільшити у більш ніж 10 разів до 2030 року. Це неможливо без забезпечення доріг належною інфраструктурою для електротранспорту.

Розробка Плану заходів допоможе Укравтодору належним чином втілити як фінансові, так і інженерні рішення для розвитку електромобільності», – коментує перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Довідково

У світі панує тенденція збільшення частки електромобільного транспорту. Автовиробники масово переходять з виробництва бензинових авто на виробництво транспортних засобів на повністю електричній тязі. Е-мобільність перебуває на передовому рубежі міжнародної та національної транспортної політики. Так, Національна транспортна стратегія України передбачає збільшення частки електротранспорту до 75 % до 2030 року. Рушійними силами електрифікації транспорту є кілька чинників: енергетична безпека, прагнення знизити забруднення повітря, а також зниження викидів парникових газів.

Міністерство інфраструктури України

