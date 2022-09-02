Дмитро Кулеба: Стратегія України — інтенсивна дипломатія на всіх рівнях задля стримування російської агресії

Українська стратегія зниження ризиків подальшої військової ескалації та розв’язання безпекової кризи полягає в активній дипломатії на всіх рівнях, зокрема інтенсивних візитах іноземних лідерів і топ-посадовців до України та перетворення Києва на центр міжнародної політики. Про це Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив 7 лютого в ефірі програми «Свобода Слова» на телеканалі ICTV.

«Те, що відбувається зараз — це частина нашої стратегії. По-перше, вона полягає в тому, щоб перетворити Київ на центр міжнародної політики. По-друге, інтенсивні візити іноземців до України в січні та лютому — це теж один з факторів стримування»,— заявив Міністр.

Дмитро Кулеба нагадав, що ще в грудні минулого року закликав партнерів здійснити візити до України саме у ці два місяці. Він звернув увагу, що багато високопоставлених іноземних гостей також відвідують лінію розмежування на Донбасі. Зокрема цього тижня там вже побували міністри закордонних справ Австрії, Словаччини та Чехії, побуває також Федеральний міністр закордонних справ Німеччини.

«Все це — фактор стримування. Росія не вдаватиметься до якихось військових кроків, знаючи, що на території України в цей час перебувають шановні міжнародні гості», — зазначив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС України звернув увагу на напружений графік, в якому нині працюють Президент України Володимир Зеленський, проводячи щодня зустрічі та телефонні розмови.

«Це наша цілісна стратегія максимальної дипломатичної активності на всіх рівнях, тому що ми всі зацікавлені, щоб саме дипломатичним шляхом була врегульована нинішня криза», — підсумував він.

Міністерство закордонних справ України