Відсьогодні за програмою єПідтримка українці зможуть оплатити комунальні послуги

Відсьогодні, з 14 лютого, українці віком від 60 років матимуть змогу витратити кошти, нараховані за програмою єПідтримка, на оплату житлово-комунальних послуг. Наразі понад 3,5 млн громадян, старших за 60 років, вже мають “зелений” сертифікат вакцинації від Covid-19.

Крім того, вже незабаром, з 14 березня, люди з інвалідністю І та ІІ груп також зможуть витратити отримані в межах програми кошти на соціальні потреби, зокрема на ліки та комунальні платежі. Водночас з 14 березня всі українці, які мають бустерне щеплення від COVID-19, зможуть отримати додаткові 500 грн.

“На сьогодні програмою єПідтримка скористались вже понад 8,6 млн українців. Безумовним лідером за витратами коштів, які наші громадяни отримали за вакцинацію, є придбання книжок - менш ніж за два місяці українці купили книжок на 1 млрд грн. Вочевидь, це стане суттєвою підтримкою для видавничого бізнесу. Також літні люди активно користуються можливістю придбати за отримані від держави кошти ліки, на них за три тижні витратили понад 300 млн грн”, - повідомив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

Загалом з початку запуску програми єПідтримка на картки українців перераховано 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн з отриманих коштів громадяни вже витратили.

Найпопулярнішими за видами витрат є:

книжкові магазини – 1 млрд грн;

кінотеатри – 658 млн грн;

театри, концерти та розважальні послуги – 341 млн грн

спорт – 340 млн грн;

залізничні та авіа пасажирські перевезення – 330 млн грн;

ліки - 304 млн грн.

Крім того, за тиждень 13 млн грн було витрачено на освітні послуги, шкільне приладдя, спорттовари.

Нагадаємо, що відповідно до умов програми 1000 грн можуть отримати всі громадяни України від 14 років, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.

Офіційний старт програми відбувся 19 грудня 2021 року. Програма триватиме рік – до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі, отримання коштів відбуватиметься через додаток “Дія”. На другому етапі (ІІ-ІІІ квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний офлайн-механізм, над яким зараз працюють. Люди, які не мають смартфонів, зможуть подати звернення на отримання допомоги в офлайн форматі.

Докладніше про те, як працює програма єПідтримка, можна дізнатися за цим посиланням. Усі запитання та інструкцію з генерування COVID-сертифікатів можна: знайти тут. Відповіді на найпоширеніші запитання учасників програми єПідтримка, можна знайти за посиланням.

Міністерство економіки України