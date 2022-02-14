Спроба блокування чорноморських портів: порти працюють у штатному режимі

Спеціальні судна ДУ «Держгідрографія» обстежили понад 50% морського коридору між західною межею району незаконних морських навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки. Глибини підтверджено в межах 15-22 метри, а отже чинні рекомендації суднам щодо безпечного заходу до портів Одеської затоки лишаються чинними.

«Ми продовжуємо робити все, щоб не допустити будь-яких перешкод для судноплавства та заходу в українські порти. Головне наше завдання – забезпечити безпеку проходу суден та не дати дестабілізувати ситуацію. Торговельні судна завчасно отримали рекомендації і прийняли їх, а отже чорноморські порти працюють у звичному режимі», – зазначив Юрій Васьков, заступник Міністра інфраструктури України.

Переважна більшість суден використовують коридор та дотримуються рекомендованої ізобати глибин 20 метрі для сполучення з українськими портами, які працюють в штатному режимі.

До кінця 14 лютого роботи будуть завершені, а вся інформація – негайно доведена до суден у прибережних попередженнях України. Також будуть оновлені навігаційні карти у встановленому порядку та опубліковано у повідомленнях мореплавцям України.

Нагадаємо, що на виконання доручення Мінінфраструктури України ДУ “Держгідрографія” Державної служби морського та річкового транспорту України продовжує проводити роботи щодо оновлення даних про глибини для безпечного плавання суден у зв’язку з блокуванням шляхів інтенсивного руху, рекомендованих шляхів та підходів до чорноморських портів України Російською Федерацією.

Міністерство інфраструктури України