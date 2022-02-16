Денис Монастирський: Жодних обмежень конституційних прав, зокрема, й права на мітинги, не буде

Під час посилення режиму несення служби Нацполіції обмежень конституційних прав громадян не буде, - запевнив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі програми «Право на владу» 14 лютого.

«Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги, звичайно, не буде. Такі обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану. Поки що про це не йдеться. І я впевнений, що об'єднавшись, ми усі зможемо пройти цей непростий час», – зазначив Денис Монастирський.

Міністр повідомив, що під час посилення режиму несення служби Нацполіції буде збільшено кількість особового складу правоохоронців, які забезпечуватимуть публічну безпеку на вулицях та посилено охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Також очільник МВС попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що перевірка транспортних засобів проводитиметься частіше.

Нагадаємо, з 14 по 19 лютого 2022 року особовий склад поліції переведений на посилений режим несення служби. Про це сьогодні повідомив голова Нацполіції України Ігор Клименко.

Міністерство внутрішніх справ України