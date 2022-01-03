Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00:
- в особовому складі - 5710 осіб
- полонених - 200.
Знищено та пошкоджено:
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ / APV ‒ 846,
- артилерійських систем – 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Міністерство Оборони України