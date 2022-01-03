01. 03. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00:

  • в особовому складі - 5710 осіб
  • полонених - 200.

Знищено та пошкоджено:

  • літаків – 29 од, 
  • гелікоптерів – 29 од, 
  • танків ‒ 198, 
  • ББМ / APV ‒ 846, 
  • артилерійських систем – 77, 
  • засоби ППО - 7,
  • РСЗВ - 24, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 305. 

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Міністерство Оборони України

Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< березня 2022 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      