Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00:

в особовому складі - 5710 осіб

полонених - 200.

Знищено та пошкоджено:

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем – 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Міністерство Оборони України