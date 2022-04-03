Оперативна інформація Міноборони станом на 24.00 03.03.2022 щодо російського вторгнення

Закінчилася восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Окупаційні війська, що зазнають втрат при просуванні в глиб території України, почали діяти більш підступно, продовжують зухвало порушувати норми Міжнародного гуманітарного права, використовуючи житлові будинки, для розміщення стоянок техніки та обладнання вогневих позицій, а також військову інфраструктуру та повітряний простір Республіки Білорусь, завдаючи ракетно-бомбових ударів по критичній інфраструктурі, житлових масивах великих міст.

За наявними даними ворог увів на територію України більшу частину створеного для наступу на Україну угрупування.

Зі 117 укомплектованих та споряджених БТГр залишилось не більше шести, які не перебувають на території нашої країни, морально-психологічний стан цих підрозділів перебуває на низькому рівні.

Противник зволікає з висадкою десанту в районі Одеса – Затока, проводячи демонстраційні дії з метою відтягування частини сил Українських захисників на зазначений напрямок.

Для здійснення ракетних ударів по об’єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, що призначався для наступальної операції в Україні.

На даний час противником проводиться поповнення запасів. Протягом дня ворог не досяг суттєвих успіхів у просуванні вперед та зосередив зусилля на інженерному обладнанні своїх позицій.

Окупанти під час чергової невдалої спроби заволодіти Гостомелем зіткнулися з Українськими захисниками та втратили під час бою близько 20 одиниць техніки, втрати особового складу уточнюються. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!

Міністерство оборони України