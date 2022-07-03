Оперативна обстановка на дипломатичному фронті щодо російського вторгнення станом на 10:00 7 березня

12-й день тотального спротиву українського народу проти збройної агресії РФ.

- Глобальні санкції болісно б’ють по економіці та елітам Росії. Невдоволення російського суспільства зростає.

- Україна координує зусилля з міжнародними партнерами, аби змусити державу-агресора платити найвищу ціну за її війну проти українського народу та найскоріше її зупинити.

- Сьогодні в Гаазі починаються слухання в Міжнародному суді ООН за позовом України проти Росії, аби притягнути її до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Санкції

Нова Зеландія заборонила в’їзд 102 громадянам Росії та Білорусі, відповідальним за організацію збройного вторгнення в Україну. Під обмеження потрапили президент РФ Володимир Путін, голова уряду Михайло Мішустін, глава МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу

Фінансова допомога

Велика Британія виділяє додаткові 100 мільйонів доларів для підтримки української економіки. Кошти надійдуть через Світовий банк.

Ізоляція РФ

Американська корпорація American Express призупиняє всі операції в Росії та Білорусі.

Tommy Hilfiger, Calvin Klein та Warners закривають свої магазини в Росії.

Освітні платформи Coursera та EdX заявили про припинення співпраці з Росією.

Південна Корея вирішила призупинити транзакції з Центробанком Росії.

Аудиторська компанія KPMG оголосила про припинення роботи своїх відділень в Росії та Білорусі.

МЗС Японії віднесло Росію до 3-го рівня небезпеки, який означає рекомендацію відмовитися від будь-яких поїздок до РФ.

Данія планує відмовитися від російського газу через розв'язану Росією війну проти України.

Організаційний комітет Всесвітніх ігор-2022, міжнародних змагань серед неолімпійських видів спорту, усунув спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від турніру.

Інформаційна ізоляція

ЄС запровадив санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik.

Соціальна мережа TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії.

Відеосервіс Netflix заявив, що виходить з російського ринку та зупиняє всі операції.

Гуманітарна допомога

Литовська волонтерська організація Blue/Yellow, яка надає підтримку українським військовим, зібрала допомоги на суму 17 млн євро.

Міністерство закордонних справ України