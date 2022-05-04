Позиція Держатомрегулювання щодо заяви представника рф про домовленості між МАГАТЕ та Росатом щодо співробітництва для забезпечення максимальної безпеки ядерних об’єктів в Україні.

Обстріли та захоплення військовими рф ядерних установок та інших об’єктів, на яких знаходяться радіоактивні матеріали та радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання, що знаходяться на території України, грубо порушують усі існуючі норми міжнародного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки та не мають нічого спільного з забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки в Україні. Це є просто взаємовиключні процеси.

Акти ядерного тероризму, що здійснюються рф на території України, є несумісними з питаннями безпеки та взагалі країна-агресор не може говорити про будь-яку, а тим більше ядерну та радіаційну, безпеку. Країна, військові якої вбивають мирне населення, дітей, жінок, не спроможна забезпечувати безпеку.

Наразі «допомога» від рф надходить у вигляді захоплення об’єктів у зоні відчуження, Чорнобильської АЕС, сховища відпрацьованого ядерного палив, підприємства із зберігання та захоронення радіоактивних відходів, та понад 700 об’єктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів чорнобильського походження; обстрілів пункту зберігання (ПЗРВ) радіоактивних відходів Харківської міжобласної філії ДСП «Об’єднання «Радон» та пункту захоронення радіоактивних відходів київської філії «Об’єднання Радон».

Також «допомога» від рф надається у вигляді захоплення промислового майданчику Запорізької АЕС, на якому розміщено 7 ядерних установок; військових обстрілів поблизу медичних закладів, цивільних промислових підприємств та науково-дослідних установ України, що використовували радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання та радіоактивні матеріали або здійснювали поводження з ними; систематичних обстрілів країною-агресором дослідницької ядерної установки «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів», м. Харків (завантажено 37 ядерних паливних елементів).

Тримаючи персонал ядерних об’єктів у заручниках, погрожуючи та не надаючи можливості здійснити ротацію, рф створює НЕБЕЗПЕКУ.

Україна, від дати підписання та ратифікації Конвенції про ядерну безпеку, Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами, Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї інших конвенцій та міжнародних домовленостей, виконує у повному обсязі взяті зобов’язання та спроможна і надалі це робити, коли війська та представники рф покинуть ядерні об’єкти України та територію України.

Ми ще раз наголошуємо, що рф порушує усі існуючі та можливі норми міжнародного права, вимоги ядерної та радіаційної безпеки: це і принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, міжнародного права та Статуту МАГАТЕ, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів, від 8 червня 1977 року, резолюцію Генеральної конференції МАГАТЕ щодо заборони військових атак на мирну ядерну інфраструктуру, норми Міжнародного гуманітарного права тощо.

Атаки військ рф на ядерні об'єкти України й інші об’єкти, на яких знаходяться радіоактивні матеріали та радіонуклідні джерела іонізуючого випромінювання, завдають страшного удару по міжнародному режиму ядерної та фізичної безпеки та нерозповсюдження ядерної зброї.

Державна інспекція ядерного регулювання України