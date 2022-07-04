Російська агресія створила загрози для усіх країн Чорноморського регіону, – Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков взяв участь у віртуальній зустрічі з колегами-міністрами, організатором якої виступила турецька сторона. У спілкуванні взяли участь Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, Міністр оборони Болгарії Драгомир Заков, Міністр оборони Грузії Джуаншер Бурчуладзе, Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та Міністр оборони Румунії Василе Динку.

Зустріч у подібному форматі, коли до обговорення регіональних проблем з чотирма країнами НАТО залучено партнерів з України та Грузії, проходила вперше.

Особливу увагу було приділено безпековим питанням у Чорноморському регіоні та гуманітарним викликам, які спричинив напад Росії на Україну.

У фокусі також були теми забезпечення евакуації мирних громадян із зон бойових дій, забезпечення безпеки міжнародного судноплавства, можливі заходи щодо припинення вогню та збереження миру.

Усі іноземні партнери висловили беззаперечну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України у міжнародно визнаних кордонах.

«Хочу подякувати моєму колезі Хулусі Акару за організацію цієї зустрічі, де ми з колегами обмінялися думками щодо викликів для регіону у контексті війни, яку розв’язала Росія проти України. Дуже ціную, що Туреччина з 2014 року не визнає незаконну окупацію Криму. Напад Росії вже спричинив масштабну гуманітарну кризу і створив прямі безпекові загрози для усіх країн Чорноморського басейну. Порушено безпеку міжнародного судноплавства. Росія створює провокації проти цивільних суден. Декілька з них заблоковані в українських портах і вже зазнали російських атак, є жертви. Російський флот кидає в море захоплені у Севастополі міни, які належали ВМС України до 2014 року. Де-факто – це спроба здійснення терористичних актів проти цивільних суден. Я поінформував учасників зустрічі про ситуацію на фронті. Особливий акцент було зроблено на ситуації в Маріуполі, де російські війська спричинити гуманітарну катастрофу. Відзначу, що усі колеги знали про акти геноциду, які російські окупанти влаштували у Бучі та інших передмістях Києва. Такий діалог є важливим для забезпечення всебічної підтримки України і наближення нашої перемоги», – сказав Міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністерство оборони України