Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.04 орієнтовно склали

Особового складу / personnel - близько/ about 19000 осіб,
Танків / tanks ‒ 700 од,
Бойових броньованих машин / APV ‒ 1891 од,
Артилерійських систем / artillery systems – 333 од,
РСЗВ / MLRS - 108 од,
Засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од,
Літаків / aircraft – 150 од,
Гелікоптерів / helicopters – 135 од,
Автомобільної техніки / vehicles - 1361 од,
Кораблі /катери / boats / cutters - 7 од,
цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 112.
Спеціальна техніка / special equipment - 25.
Пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Особового складу / personnel - близько/ about 19000 осіб,
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