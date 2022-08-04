Україна прискореними темпами рухається до об’єднання з Європейським Союзом.

Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Факти ICTV».

Глава Уряду зауважив, що отримана Україною Версальська декларація про прискорену процедуру отримання статусу кандидата на вступ у ЄС — це один з етапів на шляху до повноцінного членства. Тож дуже важливо виконати певні вимоги та бути інтегрованими у європейські ринки.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна вже уклала угоду про «відкрите небо» із ЄС та технічно приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E.

Як наголосив очільник Уряду, Україна продовжує рух до Євросоюзу, зокрема прискорено працює над спільною митницею, спільними транзитними перевезеннями, угодою про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.

Також Прем’єр-міністр повідомив, що Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва нададуть Україні опитувальник.

Кабінет Міністрів України