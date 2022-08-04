08. 04. 2022
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Україна прискореними темпами рухається до об’єднання з Європейським Союзом.

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Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю «Факти ICTV».
Глава Уряду зауважив, що отримана Україною Версальська декларація про прискорену процедуру отримання статусу кандидата на вступ у ЄС — це один з етапів на шляху до повноцінного членства. Тож дуже важливо виконати певні вимоги та бути інтегрованими у європейські ринки.
Денис Шмигаль підкреслив, що Україна вже уклала угоду про «відкрите небо» із ЄС та технічно приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E.
Як наголосив очільник Уряду, Україна продовжує рух до Євросоюзу, зокрема прискорено працює над спільною митницею, спільними транзитними перевезеннями, угодою про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції.
Також Прем’єр-міністр повідомив, що Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн і Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту до Києва нададуть Україні опитувальник.

Кабінет Міністрів України

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