Мінрегіон: В Україні розпочався процес обстеження будівель та споруд, пошкоджених у результаті військової агресії рф

В Україні розпочався процес з обстеження зруйнованих та пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу. Наразі перша група експертів виїхала до Київської області. Про це повідомила заступник Міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

«У результаті збройної агресії рф в Україні було пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів критичної інфраструктури. Відтак для їх обстеження вже сформовано низку груп, до яких входять небайдужі фахівці та експерти, які мають відповідну кваліфікацію. І такі групи продовжують формуватися», – сказала Наталія Козловська.

Зазначимо, що обстеження мають проводити виконавці робіт, які пройшли відповідну професійну атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати на право виконання робіт, зокрема:

технічне обстеження будівель і споруд;

інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення механічного опору та стійкості з кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія»;

експертиза проектної документації у частині забезпечення механічного опору та стійкості», з кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія»;

інженер-консультант (будівництво) з кваліфікаційним рівнем «провідний» або «I категорія».

Наразі вирішується питання щодо порядку заходів для визначення можливості подальшої експлуатації таких будівель і споруд, виконання відновлювальних робіт або демонтажу (ліквідації).

Зазначимо, що обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель і споруд відбувається тільки після процесу розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

Нагадаємо, що Уряд затвердив механізм проведення обстеження пошкоджених в результаті збройної агресії росії будівель і споруд, зокрема об’єктів критичної інфраструктури, для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.

Міністерство розвитку громад та територій України

