Уряд ухвалив рішення про повне ембарго на імпорт товарів з росії

Кабінет Міністрів України підтримав рішення про запровадження повного ембарго на імпорт товарів з російської федерації. Відтепер жодна продукція рф не зможе бути ввезена на територію України.
“Такий рішучий крок України може слугувати прикладом для наших західних партнерів та стимулюватиме їх до посилення санкцій проти рф. В тому числі – впровадження енергетичного ембарго та ізоляції усіх російських банків. Саме такі дії стануть нашим внеском у знекровлення економіки росії й таким чином сприятимуть нашій перемозі”, – заявила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.
За оцінкою Міністерства економіки України, заборона російського імпорту блокуватиме щороку валютні надходження до рф на 6 млрд доларів США. Бюджет країни-агресора не отримає ці кошти, а отже зменшаться його потенційні можливості фінансування війни.
Кабінет Міністрів України підтримав рішення про запровадження повного ембарго на імпорт товарів з російської федерації. Відтепер жодна продукція рф не зможе бути ввезена на територію України.
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