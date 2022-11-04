Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 11.04.2022 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 19500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1923 од,
- артилерійських систем– 347 од,
- РСЗВ - 111 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки - 1387 од,
- кораблі /катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 119.
- Спеціальна техніка - 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Міністерство оборони України