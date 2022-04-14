14. 04. 2022
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Ведуться перемовини про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії України, які потрапили в полон на ЧАЕС

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Ведуться перемовини про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії України, які потрапили в полон на ЧАЕС. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.
«Чорнобиль — це трагічна сторінка нашої історії. Ми, на жаль, маємо констатувати, що там потрапили в полон 169 військовослужбовців Нацгвардії. Сьогодні частина з них, за нашою інформацією, перебуває на території республіки білорусь, частина - в росії. Ми були на місці, де їх утримували. Це підземелля без світла, без можливості нормально спілкуватися. У них забрали всі засоби зв’язку, коли вони перебували там. І потім їх вивезли. Яка їхня доля, на жаль, сказати не можу. Ведуться перемовини про їхній обмін. Але ми розуміємо, що це буде, можливо, лише після закінчення активної фази бойових дій», — зазначив Міністр внутрішніх справ.

Міністерство внутрішніх справ України

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